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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sıcak Hava Etkiliyor

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkarak yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaç gölgelerinde vakit geçiriyor. Sıcak hava nedeniyle sokak hayvanları da zor durumda kalıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne ve Kırklareli'nde 40, Tekirdağ'da 35 dereceye ulaştı.

Edirne'de sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar kapalı çarşı, cami avlusu ve ağaçların gölgesinde vakit geçirdi.

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen Arzu Aysun, AA muhabirine, Edirne'nin sıcak hava dolayısıyla kavrulduğunu söyledi.

Kenti gezmeye geldiğini ancak sıcak havadan dolayı çok dolaşamadığını belirten Aysun, Edirne'nin İstanbul'dan daha sıcak olduğunu ifade etti.

Özge Çağla Işıklar ise sıcak havanın bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirtti.

Güneş gözlüğü ve güneş kreminin korunmak için yetersiz kaldığını anlatan Işıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıya çıkılmaması gerektiğini kaydetti.

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.

Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

İşi gereği dışarıda olan vatandaşlar, ağaç ve bina gölgelerinden yürümeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Sıcak hava, sokak hayvanlarını da olumsuz etkilerken, kuşlar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Tekirdağ'da da vatandaşlar, park, bahçe, cami avlusu gibi yerlerde vakit geçirerek dinlendi.

Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar da Altınova, Değirmenaltı ve Kumbağ mahallelerindeki sahillerde denize girdi.

Yaz aylarında yoğun olan sahil dolgu alanının da sıcaktan dolayı sakin olduğu gözlendi.

Vatandaşlardan Özcan Kalıntaş, havanın çok bunaltıcı olduğunu, zorunlu olmadıkça gölge yerlerden ayrılmamaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Tekirdağ Edirne Cami Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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