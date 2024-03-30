Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Seçim Hazırlıkları Tamamlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Kırklareli'nde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

Bu kapsamda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi.

Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.

Kentte 1012 sandıkta seçmenler oy kullanabilecek.

Edirne ve Tekirdağ'da da sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu.