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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde başlayan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katları su baskınına uğradı. Kırklareli'nde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Tekirdağ'da ise yağış aralıklarla devam ediyor. Bölge genelinde yağışın hafta ortasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında sağanaktan korunmaya çalıştı.

Sağanak Tekirdağ'da da aralıklarla etkili oluyor.

Bölge genelinde yağışın hafta ortasına kadar aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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