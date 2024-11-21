Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Fırtına ve Sağanak Yağış Etkili

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer sağanak ile fırtına etkili oluyor.

Tekirdağ'da aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.

Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 18 derece olduğu kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi ön görülüyor.

Kırklareli ve Edirne

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Vize ve Demirköy ilçelerinde de fırtına ve sağanak etkisini gösteriyor.

Lüleburgaz'da bir inşaatın çevresindeki koruma tahtaları ile demirler fırtına nedeniyle yola devrildi.

Demirköy'de ise bazı ağaçlar devrildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de şiddetli rüzgar bazı ağaçları devirdi. Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.

Edirne ve Kırklareli'nde sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.