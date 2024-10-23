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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Et Ürünlerine Denetim

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Et Ürünlerine Denetim
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Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki et ürünü satan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lokanta, kafe, restoran ve fast food işletmelerinde hijyen şartları kontrol edilirken, et ürünlerinden numuneler alınarak laboratuvara gönderildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünü satan işletmelere yönelik denetimlere devam ediyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, lokanta, kafe, restoran, okul kantinleri ve çevresindeki fast food işletmelerini denetledi.

Ekiplerin teknik ve hijyenik şartları kontrol ettiği işletmelerde tüketime sunulan et ürünlerinden numuneler alınarak Edirne Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kesintisiz süreceği belirtildi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da gıda kontrol görevlileri, gıda ve et satan işletmeleri denetledi. Hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, incelenmek üzere ürünlerden numune aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Yerel Haberler Kırklareli Tekirdağ edirne Güncel Sağlık Çevre Yaşam Tarım

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