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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Et Ürünleri Denetimi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Et Ürünleri Denetimi
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünü satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen şartları ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluk kontrol edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ürünü satan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Edirne'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, lokanta, kafe, okul kantinleri ve okul çevresindeki işletmelerde denetim yaptı.

Ekipler, işletmelerdeki asgari teknik ve hijyenik şartları kontrol etti.

Tüketime sunulan et ürünlerinden Türk Gıda Kodeksine uygunluk ve ürün bileşimini kontrol amacıyla numune alındı.

Numuneler incelenmek üzere İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Gıda güvenliği ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kesintisiz süreceği öğrenildi.

Kırklareli'nde de gıda kontrol görevlileri, gıda ve et satan işletmeleri denetledi. Hijyen şartlarını kontrol eden ekipler, incelenmek üzere ürünlerden numune aldı.

Tekirdağ'da da ekipler denetim yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Kırklareli Tekirdağ Ekonomi Sağlık edirne Güncel Tarım

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