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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları görkemli törenlerle yapıldı. Törende protokol üyeleri çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Vali Yunus Sezer, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, öğrencilerin geçit merasimiyle sona erdi.

Törene, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Murat Ahmet Yörük, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde, Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, Vali Uğur Turan, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, protokol üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri katıldı.

Törende Vali Turan, Tugay Komutanı Köse ve Belediye Başkanı Bulut, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da tarihi Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Soytürk, şeref defterini imzaladı.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 101. yılını kutlamanın gurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak ve Burten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Kahraman Atalay, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

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