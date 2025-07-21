Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 36 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri 21, Kırklareli'nde jandarma 7 ve Tekirdağ'da jandarma ekipleri 8 düzensiz göçmeni yakalayarak, göçmen kaçakçılığı yapan sürücüyü gözaltına aldı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 düzensiz göçmen, Kırklareli'nde de jandarma ekipleri 3 ayrı operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Tekirdağ'da ise jandarma ekipleri Ergene ilçesindeki denetimde hafif ticari aracı durdurdu. Araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel