Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giren toplam 29 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler için ilgili kurumlara teslim edildi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan denetimlerde Ergene ilçesi kara yolunda hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, sürücü gözaltına alındı.