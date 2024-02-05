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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler okula dönerek yeni döneme başladı. Öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Kırklareli'nde ara tatilin ardından okul binalarına gelen öğrenciler heyecan yaşadı.

Atatürk İlkokulu öğrencisi Can Ateş Şevik, okul başladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini ifade eden Şevik, "Ödevleri de yapmayı özledim. Tatilde çok eğlendim gezdim arkadaşlarımla oynadım." dedi.

Elisa Savaş ise okulu özlediğini dile getirdi ve okul başladığı için sevinçli olduğunu dile getirdi.

Savaş, tatilde arkadaşlarıyla oynadığını ve tatilinin güzel geçtiğini anlattı.

Edirne'de de öğrenciler okula gelmenin sevincini yaşadı.

Okullardaki bayrak törenlerinin ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte 48 ekip 126 personel ile okul girişlerinde denetim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin güvenli eğitimi için görev alan polis ekipleri, okul çevrelerindeki işletmelere de sigara satışı konusunda uyarılarda bulundu.

Tekirdağ'da da ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Can Ateş Tekirdağ Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

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