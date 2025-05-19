Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da geniş katılımla kutlandı. Edirne'de fener alayı, Kırklareli'nde gençlik yürüyüşü ve Tekirdağ'da çeşitli etkinliklerle bayram coşkusu yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Edirne'de fener alayı, Kırklareli ve Tekirdağ'da gençlik yürüyüşleri düzenlendi.

Edirne'de, belediye tarafından organize edilen fener alayına katılanlar, Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplandı.

Kortej, taşıdıkları Türk bayrakları, Atatürk posteri ve meşalelerle bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, Edirnelilerin bayramını kutladı.

Törene, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen yürüyüş, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başladı.

Yürüyüşe Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Turan ve beraberindekiler Türk bayraklarıyla İstasyon Caddesi'ne yürüdü.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinlik kapsamında, vatandaşlar Köprübaşı'nda toplandı.

Katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi Bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde Hükümet Caddesi'nden sahil dolgu alanına kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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