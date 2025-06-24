Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024'te Yurt Dışından 5.503 Kişi Göç Etti

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024 yılında toplam 5 bin 503 kişi yurt dışından göç etti. Tekirdağ, 2 bin 483 kişi ile en fazla göç alan il oldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a 2024 yılında yurt dışından toplam 5 bin 503 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini açıkladı.

Verilere göre, geçen yıl bölgede yurt dışından en fazla göçü Tekirdağ aldı.

Tekirdağ'a 2 bin 483, Edirne'ye 1659, Kırklareli'ne ise 1361 kişi göç etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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