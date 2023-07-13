Edirne Keşan'da Minibüslerin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.G yönetimindeki bir minibüs, E.B idaresindeki başka bir minibüse arkadan çarptı. Kazada 2 yolcu hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.