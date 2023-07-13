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Edirne Keşan'da Minibüslerin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.G yönetimindeki bir minibüs, E.B idaresindeki başka bir minibüse arkadan çarptı. Kazada 2 yolcu hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüslerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.G (73) yönetimindeki 22 PB 677 plakalı yolcu minibüsü Paşayiğit Caddesinde E.B (58) idaresindeki 22 FZ 559 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Kazada minibüslerde bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Aksoy - Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

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