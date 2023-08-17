EDİRNE-KEDAK, DEPREM HAKKINDA VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

EDİRNE'de faaliyet gösteren Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), 17 Ağustos 1999'da Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen depremin 24'üncü yıldönümü nedeniyle tanıtım standı kurdu.

Şehitlik Parkı'nda kurulan stantta KEDAK üyeleri, deprem hakkında vatandaşları bilinçlendirirken, kullandıkları ekipmanlar hakkında da bilgi verdi.KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak, 17 Ağustos depreminin 24'üncü yıldönümü nedeniyle stant kurduklarını belirterek, 'Bizde KEDAK olarak bir farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtık. 'Asrın felaketi' olarak değerlendirilen Kahramanmaraş depreminde yaptığımız çalışmalarımızı da halkımıza burada tanıtıyoruz. Pankartlarımızda da deprem anında, öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında uyarılarımız var. Deprem hakkında vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz. Tüm gönüllü arkadaşlarımızı derneğimize bekliyoruz. Elimizdeki ekipmanların da tanıtımını yapıyoruz. Eylül ayından itibaren salon ve saha eğitimlerimiz yeniden başlayacak. 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dileriz? dedi. (DHA)