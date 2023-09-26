Edirne Kapıkule yolunda tır kazası: 1 ölü

Edirne Kapıkule yolunda seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Edirne Kapıkule yolunda seyir halindeki bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yabancı plakalı tırın kupası paramparça hale gelirken, tır sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.30 sıralarında Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak Edirne istikametine seyir halinde olan Suat Baburcan idaresindeki SE-520-IT yabancı plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden M. Ç. yönetimindeki 33 AHT 558 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kupası kullanılamaz hale gelirken, tır sürücüsü de kupa içerisinde sıkışarak feci şekilde can verdi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sürücü Baburcan'ı sıkıştığı aracın içinden kaza kırım aletleriyle çıkarırken, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan tır sürücüsü Baburcan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yol bir süre kapalı kaldıktan sonra tek şeritten yeniden trafik akışı sağlandı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - EDİRNE