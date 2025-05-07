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Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Kaçak Ürün Operasyonu

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Kaçak Ürün Operasyonu
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Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, beyan dışı ürünler taşıdığı tespit edilen yabancı plakalı bir tır durduruldu. Yasal yükün içerisine gizlenmiş 1438 elektronik sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirilirken, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, kaçak ürünler taşıyan tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, beyan dışı ürünler taşıdığı tespit edilen yabancı plakalı bir tır durduruldu.

Bakanlık tarafından kullanılan analiz programlarıyla yapılan risk değerlendirmesi sonucu şüpheli görülen soğutuculu tır, Kapıkule Gümrük Sahası'na girişte takibe alındı.

Aracın X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine tır detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına yönlendirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde, yasal yükün içerisine gizlenmiş, herhangi bir faturaya dayanmayan, ticari miktar ve mahiyet arz eden 1438 elektronik sigara, 10 bin 500 elektronik sigara ateşleyicisi ile 28 bin 654 ilaç cinsi ürün ele geçirildi.

Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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