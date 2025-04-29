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Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ne Hazır

Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri'ne Hazır
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı ve vatandaşları davet etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava- Hıdırellez Şenlikleri için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Akın, yaptığı açıklamada, Sarayiçi Er Meydanı'nın bereketin, umudun ve baharın coşkusuna bir kez daha ev sahipliği yapacağını belirtti.

Tüm vatandaşları 3-4-5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'ye davet eden Akın, "Bu kadim geleneği Edirne'nin kalbinde hep birlikte yaşatmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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