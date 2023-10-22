EDİRNE JANDARMADAN ÖĞRENCİLERE MOBİL ARAÇLA TRAFİK EĞİTİMİ

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri, mobil trafik aracı ile çocuklara trafik eğitimi verdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri, mobil trafik aracı ile çocuklara trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği, köpek timleri ve trafik timleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik dedektifleri mobil trafik eğitim aracı personelleri ile birlikte, Keşan ilçesinin Orhaniye köyü İlkokulunda çocuklara eğitim verdi. Eğitimde tarafik işaret levhaları, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçiş alanlarının kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, araçta güvenli yolculuk konulara anlatıldı. (DHA)