Edirne Jandarma Komutanlığı Ayçiçeği Tarlasında Uyuşturucu Operasyonu

Edirne Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri kapsamında bir tarlada ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 450 kök kenevir ele geçirdi. Operasyonda şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde bir tarlada ayçiçeği tarlasına gizlenmiş 450 kök kenevir ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ayçiçeği tarlasında uyuşturucu madde ekildiğine dair ihbar aldı.

Narkotik dedektör köpeği ile birlikte gerçekleştirilen operasyonda Lalapaşa ilçesinde 1 şüphelinin ayçiçeği tarlasında boyları 125-150 santimetre olan 450 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - EDİRNE