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Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber Sürücülerin Bayramını Kutladı

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Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim noktalarında sürücülerin bayramını kutladı. Jandarma ekipleri sürücülere çikolata ve kolonya ikram ederek güvenli trafik akışını sağlamaya çalıştı. Albay Büber, sürücülere kurallara uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim noktalarında sürücülerin bayramını kutladı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, sürücülerin bayramlarını tebrik etti.

Sürücülere çikolata ve kolonya ikram eden ekipler, güvenli trafik akışının sağlanması için bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarma Komutanı Albay Büber de sürüclerin bayramlarını kutladı.

Vatandaşlarla sohbet eden Büber, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.

Hız limitlerine uyulması ve emniyet kemerinin önemini vurgulayan Büber, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirilmesi için ekiplerin sahada bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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