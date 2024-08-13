Edirne Jandarma Ekipleri Denetim ve Bilgilendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

Edirne'de jandarma ekipleri denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını ara verilmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Uzunköprü ilçesine bağlı Bayramlı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara bilinçli birer motosiklet sürücüsü olmaları, trafik kurallarına riayet etmeleri, kask ve koruyucu ekipman kullanma alışkanlığı kazanmalarının, trafik kazası sayıları ve ölüm, yaralanma risklerini önemli ölçüde azaltacağı yönünde bilgi verildi.

Tatil bölgelerinde denetim

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Enez ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Jandarma asayiş ekipler Enez ilçesinde vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde tatilini yapması ve asayişin sağlanması için bölgede gerekli denetim ve kontroller yaptı.

Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması, asayiş ortamının sağlanması ve yasadışı faaliyeti olan kişi veya kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesini sağlamak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarına devam ediyor.

Jandarmadan çocuklara bilgilendirme

Edirne Jandarma Komutanlığı Uzunköprü ilçesindeki çocukları çeşitli konularda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü ilçesinde çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, akran zorbalığı, 112 Acil Çağrı Merkezi hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisinin kazandırılması maksadıyla eğitim faaliyeti icra edildi.

Eğitimin ardından çocuklara jandarma temalı boyama kitabı hediye edildi.