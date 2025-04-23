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Edirne İpsala'da FETÖ ve Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Edirne İpsala'da FETÖ ve Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı
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Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ mensubu iki ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada esrar ele geçirildi, bazı şüpheliler tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ mensubu iki ihraç kamu görevlisinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Dörtyol Kavşağı'nda durdurulan araçta yapılan kontrolde, araç sürücüsü M.E. ve yanında bulunan U.B, İ.E, N.I. ve A.A. isimli kişiler tespit edildi.

Yapılan incelemede İ.E'nin FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle ihraç edilen eski komiser, N.I'nın ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı ve ihraç astsubay olduğu belirlendi. A.A. isimli şahsın ise dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada 2 gram esrar ele geçirilirken, A.A. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden araç sürücüsü M.E. ve U.B., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ mensubu oldukları değerlendirilen İ.E. ve N.I. ise tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. A.A. isimli şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeden serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
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