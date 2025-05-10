Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi

Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi

Edirne İpsala'da Deniz Suyuna Karşı Set Çekildi

Edirne İpsala'da Deniz Suyuna Karşı Set Çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpsala ilçesinde, çeltik üreticilerini korumak amacıyla Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için 120 metrelik kum set çekildi. I·l Kaymakamlığı koordinesinde bir komisyon kurulacak ve su riskleri anlık değerlendirilecek.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kuruma noktasına gelen Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması amacıyla set çekildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, çeltik üretiminin yaygın olduğu İpsala'da deniz suyunun Meriç Nehri'ne karışmaması, çiftçinin zarar görmemesi amacıyla nehrin döküldüğü Ege Denizi'nin boğaz kısmına kumla set çekti. İpsala Ovası Paşalı mevkisinde yapılan 120 metrelik setle deniz suyunun çeltiklere ulaşmasının önlenmesinin amaçlandığı bildirildi.

GEREKLİ TEDBİRLER ANLIK ALINACAK

İpsala Kaymakamlığı koordinesinde Çeltik Komisyonu, Devlet Su İşleri (DSİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi ile bir komisyon kurulacağı ve komisyonun her gün toplanarak su riskini değerlendirip, gerekli tedbirleri anlık alacağı kaydedildi.

'BU SENE ERKEN YAPTIK'

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, " Meriç Nehri'nde her sene oluşturduğumuz setti, bu sene erken yaptık. Hamzadere Sulama Birliği aracılığıyla yaptığımız setin amacı, deniz suyunun Meriç suyuna karışmasını engellemektir. Amacımız, çiftçilerimiz için tüm riskleri en aza indirerek verimli bir sezon geçirmektir. Bereketli bir sezon diliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu

Yürüyüş yaparken buldu, şaşkınlıktan komşulara koştu
1 ton 200 kiloluk kurbanlık, araba fiyatına alıcısını bekliyor

1 tondan fazla! İşte gözü gibi baktığı danasına istediği fiyat
İsrailli askerden kan donduran itiraflar

İsrailli askerden kan donduran itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.