Edirne ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki yol trafiğe açıldı
Edirne ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki bağlantıyı sağlayan yolun hızlı tren çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatıldığı ancak tamamlanan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldığı bildirildi.
Edirne ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki bağlantıyı sağlayan yol trafiğe açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, hızlı tren çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatılan yolda çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.
Kent merkezi ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki bağlantıyı sağlayan yolun çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldığı kaydedildi.