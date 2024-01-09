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Edirne ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

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Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uzunköprü İpsala Edirne Keşan Hava Durumu Eğitim Güncel Haberler

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