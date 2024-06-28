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Edirne İl Özel İdaresi, Turpçular köyünde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

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Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde 1 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı. Sıcak asfalt çalışmalarının süreceği belirtildi.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri İpsala ilçesine bağlı Turpçular köyünde 1 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

Sıcak asfalt çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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