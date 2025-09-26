Haberler

Edirne İl Özel İdaresi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Edirne İl Özel İdaresi, yöneticilerinin ismini kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. İdare, böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını belirterek, bu tür taleplere itibar edilmemesini istedi.

Edirne İl Özel İdaresi, kurum yöneticilerinin ismini kullanarak para talep eden kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İdareden yapılan açıklamada, kurumun üst düzey yöneticilerinin adlarını kullanan kimliği belirsiz kişilerin, muhtarlar, vatandaşlar ve idare paydaşlarını telefonla arayarak bağış ve yardım adı altında para talep ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Edirne İl Özel İdaresinin böyle bir uygulamasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Dolandırıcılık yöntemi olduğunu değerlendirdiğimiz bu ve buna benzer taleplere kesinlikle itibar edilmemesini ve böyle bir durumla karşılaşılması halinde, Edirne İl Özel İdaresinin 0284 235 2703 numaralı telefonuna bilgi verilmesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
