Edirne İl Özel İdaresi, Köy Yollarını Sıcak Asfaltla Kaplıyor
Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını sıcak asfalt ile dönüştürmeye devam ediyor. Meriç ilçesine bağlı Umurca köyündeki 1.5 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı. Kış aylarında da çalışmalara devam edileceği bildirildi.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Meriç ilçesine bağlı Umurca köyündeki 1.5 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin sıcak asfalt çalışmalarının hava şartlarına göre kış aylarında da süreceği belirtildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel