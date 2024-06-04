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Edirne İl Özel İdaresi Köy Yollarını Sıcak Asfaltla Kaplıyor

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Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Enez ilçesine bağlı Gülçavuş ve Küçükevren köyleri arasındaki 3 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı. Sıcak asfalt çalışmalarının süreceği belirtildi.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Enez ilçesine bağlı Gülçavuş ve Küçükevren köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

Sıcak asfalt çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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