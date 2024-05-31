Edirne İl Özel İdaresi Köy Yollarını Sıcak Asfaltla Buluşturuyor
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde yapılan çalışmalar kapsamında köy içindeki 600 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı. Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyünde çalışma yaptı. Köy içindeki 600 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.
Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.