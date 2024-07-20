Edirne İl Özel İdaresi Köy Yollarını Asfaltlıyor

Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarını asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerin köy yollarındaki sıcak asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Ekipler ilk asfaltlamanın ardından yollarda 2. kat asfalt çalışması da yapıyor.

Son olarak Süloğlu'nun Domurcalı ile Yağcılı köyleri arasındaki yolun 4 kilometrelik bölümünde 2. kat asfalt çalışması yapan ekipler, faaliyetlerini sürdürüyor.