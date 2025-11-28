Haberler

Edirne İl Özel İdaresi 2026 Bütçesini 1.5 Milyar Lira Olarak Belirledi

Güncelleme:
Edirne İl Özel İdaresi, 2026 yılı bütçesini 1 milyar 500 milyon lira olarak belirledi. Bütçenin yaklaşık 785 milyon lirası yatırıma ayrılırken, çeşitli hizmet projeleri sürdürülecek.

Edirne İl Özel İdaresinin gelecek yıl bütçesi 1 milyar 500 milyon lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı 20. birleşiminde 2026 yılı bütçe tasarısı kapsamında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Edirne İl Özel İdaresi 2026 yılı bütçesi 1 milyar 500 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, toplantının ardından gazetecilere, bütçe raporunun üç aylık bir çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak istediklerini belirten Gegeoğlu, 2026'da da köylerde içme suyu, tarımsal sulama, kanalizasyon ve sıcak asfalt projelerinin süreceğini belirtti.

Gegeoğlu, Saros Körfezi'nin daha düzenli bir imara kavuşması için çalışmalar yapacaklarını da kaydetti.

Hizmet odaklı bir bütçe hazırladıklarını anlatan Gegeoğlu, şunları kaydetti:

"2026 yılı bütçesi 1 milyar 500 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Bunun sevindirici tarafı bütçenin yaklaşık 785 milyon lirasının yatırıma ayrılmış olması. Bir idare için yüzde 54'lük oran, yani cari giderlerin önüne geçen bir yatırım programı gerçekten kıymetli. İdarenin doğru işlerde doğru noktalarda kararlar alındığının göstergesidir. Bu anlamda sayın Valimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize, yardımcılarına ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
