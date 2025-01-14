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Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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Edirne'de 2024 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi. Vali Yunus Sezer, 406 projenin toplam bedelinin yaklaşık 57 milyar lira olduğunu belirtti.

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2024 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Sezer, toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'de kamu kuruluşlarının 2024 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 406 projenin yer aldığını söyledi.

Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 57 milyar lira olduğunu belirten Sezer, "Bu projeler için önceki yıllarda 15,8 milyar lira harcanmış, 2024 yılında da 13 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Dördüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 9,6 milyar lira harcama yapılarak yüzde 74 yıllık harcama oranı sağlanmıştır." dedi.

Sezer, projelerin 187'sinin bitirildiğini, 149 projenin devam ettiğini, 69 projenin ise ihale ve proje aşamasında olduğunu dile getirdi.

Uygulamaya konulan projelerin 133'ünün eğitim, 104'ünün tarım, 99'unun diğer kamu hizmetleri, 30'unun da ulaştırma-haberleşme sektörlerinde olduğunu aktaran Sezer, "Dönem sonu itibariyle en çok harcama 5 milyar 807 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleşmiş bunu sırasıyla, 2 milyar 166 milyon lira ile tarım, 808 milyon lira ile diğer kamu hizmetleri, 488 milyon lira ile eğitim 264 milyon lira ile sağlık ve 140 milyon lira ile turizm sektörü izlemiştir." diye konuştu.

Toplantıya vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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