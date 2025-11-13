Haberler

Edirne İl Halk Kütüphanesinin yapımında sona gelindi


Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Halk Kütüphanesinin yapımında sona gelindiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, kütüphanede incelemede bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, kütüphanenin yapımında sona gelindiğini belirtti.

Türkiye'deki ilk örneklerinden biri olacak İl Halk Kütüphanesinin yapımını yıl sonuna kadar tamamlayarak hizmete açmayı hedeflediklerini aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Kütüphanemizde 1150 kişinin aynı anda faydalanabileceği okuma alanları, 200 binden fazla kitabın yer aldığı geniş koleksiyon, kent kitaplığı ve el yazması eserler yer alacak. Ayrıca 0-3, 4-6, 7-14 yaş çocuk kütüphaneleri, tüm engelli bireylerimizin kullanımına uygun alanlar, 7 gün 24 saat açık çalışma alanları, kafeteryası, cep sinemaları, konferans salonları ve atölyeler yer alacak.

Bu kıymetli eseri ilimize kazandırmamızda desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
