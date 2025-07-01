Edirne İl Genel Meclisi Temmuz Toplantıları Başladı

Edirne İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantıları başladı.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Gegeoğlu 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Organizasyonun başarılı geçmesini temenni eden Gegeoğlu, "Final güreşlerinin kıran kırana mücadele içinde yapıldığı, güreşlerin sonucunu merakla beklediğimiz bir Kırkpınar olsun inşallah. Ev sahibi Edirne Belediyesi başta olmak üzere kamu kurumlarında çalışan tüm arkadaşlarımızın emeklerine sağlık." dedi.

Toplantıda komisyon raporları ve soru önergeleri görüşüldü.