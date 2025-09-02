Haberler

Edirne İl Genel Meclisi, Orman Yangınlarına Karşı Özel Planlama Yapacak

Edirne İl Genel Meclisi, Orman Yangınlarına Karşı Özel Planlama Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi, 2026 yılı bütçesinde köylerde orman yangınlarının önlenmesine yönelik özel bir planlama yapma kararı aldı. Yangın tedbirleri kapsamında köylerdeki yangın vanalarının eksiklikleri giderilecek ve bilinçlendirme dersleri verilecek.

Edirne İl Genel Meclisi, 2026 yılı bütçesinde köylerde orman yangınlarının önlenmesine yönelik özel bir planlama yapmayı kararlaştırdı.

Meclisin eylül ayı 2'nci birleşiminde konuşan Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, iklim değişikliğiyle birlikte yangınların arttığını belirterek, köylerde yangın vanalarının eksiksiz çalışmasının önemine dikkat çekti. Aliş, "Köylerimizde kuru otluk ve ormanların bulunduğu alanlarda çıkabilecek yangınlara hızlı müdahale için vanaların tamamlanması gerekiyor." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise köylerde yangın tedbirlerine ilişkin envanter çalışması yaptıklarını belirtti.

Gegeoğlu, "253 köyümüzün yangın vanaları tek tek inceleniyor. Eksiklerin giderilmesi için bütçemizde özel bir pay ayıracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle arasözler dağıtılıyor, yıl sonuna kadar bu destek sürecek. 2026'ya girdiğimizde hem vanalar hem de tankerler tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Gegeoğlu, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme derslerinin işlenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, ayçiçeği üretiminde yaşanan sorunlara ilişkin bir sunum yaptı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı

CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Başkan görevden alındı
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

İşte Özgür Çelik'in yerine kayyum olarak atanan isim
İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP acil koduyla toplanıyor

İstanbul Kongresi iptal oldu, CHP'den ilk hamle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Sınıf atlamış olacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu

Kerem 1. Lig ekibini havalara uçurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.