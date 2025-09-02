Edirne İl Genel Meclisi, Orman Yangınlarına Karşı Özel Planlama Yapacak

Edirne İl Genel Meclisi, 2026 yılı bütçesinde köylerde orman yangınlarının önlenmesine yönelik özel bir planlama yapmayı kararlaştırdı.

Meclisin eylül ayı 2'nci birleşiminde konuşan Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı İsmail Aliş, iklim değişikliğiyle birlikte yangınların arttığını belirterek, köylerde yangın vanalarının eksiksiz çalışmasının önemine dikkat çekti. Aliş, "Köylerimizde kuru otluk ve ormanların bulunduğu alanlarda çıkabilecek yangınlara hızlı müdahale için vanaların tamamlanması gerekiyor." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise köylerde yangın tedbirlerine ilişkin envanter çalışması yaptıklarını belirtti.

Gegeoğlu, "253 köyümüzün yangın vanaları tek tek inceleniyor. Eksiklerin giderilmesi için bütçemizde özel bir pay ayıracağız. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle arasözler dağıtılıyor, yıl sonuna kadar bu destek sürecek. 2026'ya girdiğimizde hem vanalar hem de tankerler tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Gegeoğlu, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinçlendirme derslerinin işlenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, ayçiçeği üretiminde yaşanan sorunlara ilişkin bir sunum yaptı.