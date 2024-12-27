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Edirne İl Genel Meclisi Olağanüstü Toplandı: Bütçeye Yönelik Kararlar Alındı

Edirne İl Genel Meclisi Olağanüstü Toplandı: Bütçeye Yönelik Kararlar Alındı
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Edirne İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bütçe fazlası olarak değerlendirilen 46 milyon 250 bin lira, çeşitli müdürlüklere paylaştırıldı. Saadet Partisi ise asgari ücret konusunda eleştiride bulundu.

Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı.

Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantı da 3 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının açılışında Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Şenol Kılıç tarafından hazırlanan komisyon raporu sunuldu.

Raporda, İller Bankasından gelen ve bütçe fazlası olarak değerlendirilen 46 milyon 250 bin liranın Yol Hizmetleri Müdürlüğü, Tarımsal Sulama Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne paylaştırıldığı belirtildi.

Rapor doğrultusunda bütçeden en büyük pay, 25 milyon lira ile Yol Hizmetleri Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Kalan miktar ise Tarımsal Sulama Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verildi.

Saadet Partisinden asgari ücret açıklaması

Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Faruk Yalçınkaya, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücret rakamını kabul etmediklerini söyledi.

Yalçınkaya, partililerle birlikte Saraçlar Caddesi'nde yaptığı açıklamada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Asgari ücrette artış yapılması gerektiğini savunan Yalçınkaya, "Güzel ülkemizde asgari ücretle veya biraz üstüne çalışan yaklaşık 8,5 milyon emekçimiz ve ailesinin kabul etmeyeceği, edemeyeceği bu rakamı biz de kabul etmiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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