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Edirne İl Genel Meclisi Ocak Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Edirne İl Genel Meclisi Ocak Ayı Toplantıları Devam Ediyor
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Edirne İl Genel Meclisi, Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında ocak ayı toplantılarını sürdürüyor. Toplantıda, İl Özel İdaresine sözleşmeli tekniker alımına oy birliğiyle karar verildi ve denetim komisyonu üyeleri seçildi.

Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İl Özel İdaresine sözleşmeli tekniker alınmasına oy birliğiyle karar verilen toplantıda denetim komisyonu üyelerinin seçimi de yapıldı.

Komisyon üyeliğine Aladdin Öztürk, Vedat Koyuncu, Remzi Subaş, Tunay Aslan ve Mehmet Taner Altın seçildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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