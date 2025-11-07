Haberler

Edirne İl Genel Meclisi'nde Ormanların Korunması Görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisi'nde Ormanların Korunması Görüşüldü
Güncelleme:
Edirne İl Genel Meclisi toplantısında, ormanların korunması ile ilgili alınan önlemler ve orman köylülerinin rolü ele alındı. Ormanların korunmasının çevresel bir sorumluluğun yanı sıra toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Edirne İl Genel Meclisi'nde "ormanların korunması" konusu görüşüldü.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı 5. birleşiminde, yoklamanın ardından son toplantıya ait tutanak özetleri okundu.

Köylere Yönelik Hizmetler ve ORKÖY Komisyonu Üyesi İsmail Keskin, ormanların korunması için alınan önlemler, koruma altına alınan ve kesimi yasaklanan ağaçlar hakkında sunum yaptı.

Keskin, orman köylülerinin ormanların korunmasında yalnızca denetleme değil sürece aktif olarak katılan paydaş haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Ormanların korunmasının sadece çevre politikası değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Keskin, "Ormana ait alandaki her ağaç orman koruması altındadır. Orman dışında olan ağaçların kesimleri arazi tapusu ila yapılan başvurunun ardından izinle yapılacaktır. İzinsiz kesilen ağaçlar hakkında şikayet doğrultusunda orman yasasına göre ceza uygulanacaktır." dedi.

Gegeoğlu ise orman yangınlarına da çok üzüldüklerini belirterek, tüm vatandaşların ormanların korunmasına yönelik aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini kaydetti

Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu Başkanı İsmail Aliş de Orta Edirne Katı Atık Birliği hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

