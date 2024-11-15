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Edirne İl Genel Meclisi'nde Kültür ve Turizm Yatırımları Görüşüldü

Edirne İl Genel Meclisi'nde Kültür ve Turizm Yatırımları Görüşüldü
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Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Genel Meclisi toplantısında şehrin kültür ve turizm yatırımlarına dair sunum yaptı. Edirne'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na olan katkıları ve bakanlığın Edirne'ye özel ilgisi vurgulandı.

Edirne İl Genel Meclisi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yatırımları görüşüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantısında kentteki yatırımlara ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Edirne'nin Kültür ve Turizm Bakanlığının nadir illerinden bir tanesi olduğunu belirten Soytürk, "Kültür ve Turizm Bakanlığının şehrimizdeki taşra teşkilatına bakın. Belki de 81 il arasında 6 taşra teşkilatının bulunduğu başka bir il göremezsiniz. Bu Bakanlığımızın şehrimize tiyatrodan sanata, edebiyattan kültüre, turizmden koruma kuruluna kadar bütün teşkilatlarıyla yoğun önem verdiğini gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne'ye ayrı bir pencereden bakıyor." diye konuştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu'na dronla çekilmiş bir Edirne fotoğrafı hediye eden Soytürk, ardından devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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