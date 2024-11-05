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Edirne İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor

Edirne İl Genel Meclisi Kasım Toplantıları Devam Ediyor
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Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları, Başkan Çiğdem Gegeoğlu'nun başkanlığında başladı. Toplantıda 2025 Mali Yılı Yatırım Programı görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi, ayrıca spor sahaları hakkında da tartışmalar yaşandı.

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda 2025 Mali Yılı Yatırım Programı konulu teklif görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.

Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı İrfan Yeğitoğlu, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde spor sahalarının durumu hakkındaki komisyon raporunu sundu.

Raporun sunumu sonrası CHP ve AK Partili üyeler arasında Ergene Stadı'nın son durumu hakkında tartışma yaşandı.

CHP'li üyeler stadyumda eksiklerin olduğunu belirtirken AK Partili üyeler ise stadyumun herhangi bir eksiğinin olmadığını savundu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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