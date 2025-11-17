Haberler

Edirne İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantılarına devam ediyor. Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, müdürlük faaliyetlerini anlattı. Toplantı basına kapalı olarak soru cevap bölümüyle sona erdi.

Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, müdürlüklerinin faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.

Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşen soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi

Hasan Can Kaya'nın esprisi Oktay Saral'ı küplere bindirdi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.