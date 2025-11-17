Edirne İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor
Edirne İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantılarına devam ediyor. Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, müdürlük faaliyetlerini anlattı. Toplantı basına kapalı olarak soru cevap bölümüyle sona erdi.
Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.
Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, müdürlüklerinin faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı.
Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşen soru cevap kısmının ardından sona erdi.
