Edirne İl Genel Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor
Edirne İl Genel Meclisi, kasım ayı toplantılarına devam ederken, Başkan Çiğdem Gegeoğlu'nun önderliğinde çevre ve şehircilik müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.
İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.
Toplantıda Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı.
Sarı, müdürlüğe bağlı birimlerin devam eden yatırımları ile ilgili de bilgi verdi.