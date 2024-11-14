Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'ndaki toplantı yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Toplantıda Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ayşe Sarı, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Sarı, müdürlüğe bağlı birimlerin devam eden yatırımları ile ilgili de bilgi verdi.