Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları başladı.

Yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan Çiğdem Gegeoğlu başkanlığındaki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda 2025 Mali Yılı Taslak Bütçesi ve 2025 Mali Performans Programı konulu teklifler görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna gönderildi.