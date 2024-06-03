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Edirne İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Gerçekleştirildi

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Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantılarının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Eski meclis üyeleri de toplantı öncesi ziyarette bulundu. Toplantıda turizm ve altyapı konuları da ele alındı.

Edirne İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları birinci birleşimi gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi 2014-2016 Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı ve eski meclis üyeleri toplantı öncesi ziyarette bulundu.

Çıkıkçı, yaptığı konuşmada, görev yaptıkları dönemde Edirne'nin kalkınması için projeler ortaya koyduklarını söyledi. Gegeoğlu'nu tebrik eden Çıkıkçı, mecliste daha fazla kadın üye görmek istediklerini kaydetti.

Gegeoğlu da Edirne adına parti ayırımı yapmadan çalıştıklarını belirterek, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, konuşmaların ardından yaptığı sunumda Keşan ilçesi ile sahillerindeki pansiyon ve otellerin 5 bin 326 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Gegeoğlu, yatak kapasitesinin az olduğunu belirterek, Saros Körfezi'nin tüm sahillerinde altyapıdan, konaklamaya kadar yaz için kapsamlı hazırlık yapılması gerektiğini kaydetti.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Başkanı Mehmet Güneş Yılmaz da bir rapor sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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