Üye Girişi
Haberler

Edirne İl Genel Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları birinci birleşimi gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, AFAD'ın Edirne'deki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Edirne İl Genel Meclisi eylül ayı toplantıları birinci birleşimi gerçekleştirildi.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, yoklamanın ardından, gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu Başkanı Cengiz Posta, " Afad'ın Edirne'deki çalışmaları" konulu raporu okudu.

Afad İl Müdürlüğünce, İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında afet risklerinin minimum seviyeye indirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirten Posta, şunları kaydetti:

"2023'te ilimizde meydana gelen yangın, fırtına, yıldırım düşmesi gibi afetlerden 127 vatandaşımız etkilenmiş olup, bu afetzedelere 2 milyon 525 bin lira acil yardım ödeneği dağıtılmıştır. 2024'de haziran sonu itibariyle meydana gelen afetlerden etkilenen 76 vatandaşa 1 milyon 465 bin lira acil yardım ödeneği verilmiştir. Ayrıca 2023'de Erikli sahilinde meydana gelen sel sonrası Keşan Belediyesi'ne 9 milyon 400 bin nakdi yardım yapılmıştır."

Kaynak: AA / Güncel

Politika Güncel edirne Eylül AFAD

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 3 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Esra Erol'da canlı izle! 2 Eylül Esra Erol HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle! Naci Görür deprem ile ilgili neler söyledi? Deprem nerede olacak? Bingöl-Karlıova-Erzincan bölgesinde deprem olacak mı?
title