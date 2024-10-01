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Edirne İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantıları Başladı

Edirne İl Genel Meclisi Ekim Ayı Toplantıları Başladı
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Edirne İl Genel Meclisi'nin ekim ayı toplantıları, gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı. Toplantıda İl Özel İdaresi'nin 2025-2029 stratejik planı sunuldu ve çeşitli komisyon raporları değerlendirildi.

Edirne İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları başladı.

Yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda İl Özel İdaresi Mali İşler Müdürü Murat Sökmen, İl Özel İdaresinin 2025-2029 stratejik planı hakkında sunum yaptı.

Sökmen, plan ile kaynakların rasyonel paylaşımı ve kullanımıyla başta kırsal altyapı hizmetleri olmak üzere toplumun yerel ve ortak nitelikli ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda ayrıca Sivil Savunma ve Tabii Afetler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu raporları sunuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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