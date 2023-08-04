Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi

Edirne'de görev süresi sona eren İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi. Tabakoğlu, Alçalar'a görev süresince Edirne'ye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. Alçalar da Tabakoğlu'na çeşitli konulardaki iş birliği ve destekleri için teşekkür etti. Ziyarette Tabakoğlu, Alçalar'a hediye takdim etti. Ayrıca Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, üniversitenin bilimsel dergilerinin yayınlanma sıklığı, indekslerde yer alma durumu, atıf oranları, kaliteli yazı çekebilme stratejileri gibi konular ele alındı. Dergilerin etki faktörünün arttırılması ve editör kurullarında sürekliliğin sağlanması amacıyla çalışmaların başlatılması kararı alındı.

Edirne'de görev süresi sona eren İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette, Alçalar'a görev süresince Edirne'ye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Alçalar da Tabakoğlu'na çeşitli konulardaki iş birliği ve destekleri için teşekkür etti.

Ziyarette Tabakoğlu, Alçalar'a hediye takdim etti.

Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Trakya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan'ın başkanlığındaki toplantıda, üniversitenin bilimsel dergilerinin yayınlanma sıklığı, indekslerde yer alma durumu, atıf oranları, kaliteli yazı çekebilme stratejileri amaç ve hedefleri gibi bilgiler paylaşıldı.

Bilimsel dergilerin önemli uluslararası indekslerin listeleri doğrultusunda üç aylık periyotlar halinde incelenmesi, değerlendirilmesi ve hazırlanan raporun editörlere sunulması konusunda fikir birliğine varılan toplantıda, dergilerin etki faktörünün arttırılması, editör kurullarında sürekliliğin sağlanması amacıyla çalışmaların başlatılması kararı alındı.

Toplantıya danışma kurulu üyeleri Prof. Dr. Servet Altay, Prof. Dr. Ali Öztürk, Prof. Dr. Kadri Kıran, Dr. Öğr. Üyesi Caner Ekizceleroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Tağ ve Öğr. Gör. Müge Atakan katıldı.