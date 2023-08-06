Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar İçin Veda Programı Düzenlendi

Edirne'deki görevi sona eren İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar için veda programı düzenlendi. Programda Alçalar ve eşi Nilüfer Alçalar, emniyet personeliyle vedalaştı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Güder'in, Alçalar'a plaket verdiği program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Programa emniyet personeli ve aileleri katıldı.