Edirne İl Emniyet Müdürü Ayhan, yeni binasına taşınan İl Müftülüğünü ziyaret etti

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Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, yeni hizmet binasına taşınan Edirne İl Müftülüğünü ziyaret etti.

Ayhan, ziyarette İl Müftüsü Burhan Çakır ile bir araya gelerek yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakır, Ayhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA